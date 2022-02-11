11 Февраля 2022
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Экономика В России
биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

Набиуллина обвинила правительство РФ в увеличении рисков по криптовалютам

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала инициативы регулятора и правительства по поводу криптовалют и майнинга.

Напомним, ЦБ предлагает запретить операции с криптовалютами на территории России и майнинг. В правительстве склоняются к "обелению" рынка криптовалют с условием жесткого регулирования, про майнинг в утвержденной кабмином концепции пока говорится не очень много, но, вероятно, он тоже может быть признан видом бизнес-деятельности.

По мнению Набиуллиной, риски криптовалют схожи с теми, что несет валютная ипотека, но превосходят последние. По ее словам, криптовалюты могут привести к новому витку вовлечения российских финансовых организаций в нелегальные операции, а предполагаемые бюджетные поступления от операций не перекрывают риски для рынка.

Набиуллина заявила, что предлагаемые правительством подходы по регулированию крипторынка не снимают волнующие ЦБ риски и добавляют новые.

По ее словам, дискуссия по криптовалютам только начинается.

Теги: эльвира набиуллина, криптовалюты, майнинг, центральный банк



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