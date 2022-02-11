11 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
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Суд в Челябинске запретил стройку в лесу на Тополиной аллее

Челябинский областной суд удовлетворил иск общественников, выступавшим против строительства в лесу на Тополиной аллее, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на этом участке планировалось построить каток для Уральского государственного университета физической культуры. Для этого нужно было вырубить деревья. Однако жители выступили против. В августе они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Как рассказал правозащитник Владимир Казанцев, иск был удовлетворен, лес на Тополинке сохранен.

"Суд приобщил к материалам дела распоряжение администрации города Челябинска о подготовке изменений в Правила землепользования в части спорных территорий. Я в части требований от иска отказался, так как в ходе разбирательства администрация частично изменила назначение участков и отнесла их к зеленым", - сообщил он.

Теги: вырубка леса, Тополиная аллея, суд, строительство,



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