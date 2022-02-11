В Перми отменили "дистант"

В школах Перми отменен дистанционный формат обучения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

С 14 февраля к привычному режиму работы возвращаются как школы, так и учреждения дополнительного образования.

Напомним, школы Перми, а также Березников и Соликамска из-за ухудшения эпидемической ситуации были переведены на дистанционный режим обучения с 3 февраля. Предполагалось, что он продлится до 9 февраля, однако поже Роспотребнадзор продлил дистант до 13 февраля.