11 Февраля 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: ВЭБ.РФ может продать свою долю в "Русале"

ВЭБ.РФ может продать свою долю в "Русале" на фоне "исторических максимумов" цен на алюминий, передает РБК со ссылкой на исполнительного директора ВЭБа Екатерину Серебрянникову.

Пакет в 3,15% "Русала" ВЭБ.РФ приобрел на IPO компании в 2010 году за $660 млн (почти 20 млрд руб. по тогдашнему курсу). Сейчас такой пакет стоит на бирже всего $515 млн, но в рублях это двукратный рост – 38,5 млрд руб. по текущему курсу.

Стоимость тонны алюминия с начала 2022 года увеличилась на 18% и превысила отметку в $3,2 тыс. — максимального уровня с июля 2008 года.

"С учетом ситуации на рынке цена на алюминий достигает исторических максимумов. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal", — сказала Серебрянникова.

Теги: вэб.рф, русал, акции, продажа



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