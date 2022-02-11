11 Февраля 2022
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Политика В России
коллаж, Зюганов, Жириновский, КПРФ, ЛДПР, выборы (2016) | Фото: Накануне.RU

Зюганова госпитализировали в "корпус к Жириновскому"

В ЦКБ, возможно, госпитализирован ещё один лидер фракции в Госдуме, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, об этом сообщил депутат нижней палаты парламента седьмого созыва Вячеслав Лысаков. Однако в Компартии опровергли эти данные.

По словам Лысакова, трижды вакцинированного Зюганова могли положить в тот же корпус, где лежит Владимир Жириновский.

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил Накануне.RU, что это не соответствует действительности. По его словам, лидер партии здоров и, "возможно, кто-то воспринимает стандартный визит к врачу в этом возрасте за госпитализацию".

Однако пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил изданию "Подъем", что лидера КПРФ всё-таки "госпитализировали на несколько дней в целях профилактики".

Буквально вчера Геннадий Зюганов выступил с обращением против преследования депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, которого могут лишить мандата.

Напомним, что восьмикратно вакцинированный Жириновский попал в больницу, по данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ. При этом лидер ЛДПР мог скрывать свою болезнь в течение двух недель.

Теги: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, вакцинация



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