МИД РФ отказался принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо Лаврова

Россия не примет коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Москва ждет развернутой реакции на поставленные вопросы от каждого адресата.

В целом в ответах ЕС и НАТО нет предметной реакции на вопрос РФ, подчеркнула она. По сути Альянс и Европа предлагают новый раунд обсуждений, но это является неприемлемым, отметила спикер МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ответ Вашингтона на российские требования по безопасности. По словам дипломата, в ответе есть некоторое количество конструктива, которое позволяет начать диалог в отдельных сферах, но в основном там "тень на плетень".