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Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Саратовская облдума 25 февраля подсчитает доходы депутата Бондаренко от блогерской деятельности

Комиссия по контролю за доходами депутатов Саратовской областной думы намерена 25 февраля огласить свои подсчеты "прибылей" коммуниста Николая Бондаренко от блогерской деятельности.
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Коллеги оппозиционного депутата считают, что Бондаренко использует свой статус парламентария, чтобы заработать на донатах на YouTube. Бондаренко заявляет, что его популярность не является следствием статуса народного избранника, скорее, ситуация обратная. Он заявляет, что облдума просто ищет повод, чтобы лишить несговорчивого депутата мандата.

Также на следующей неделе состоится два суда по административным делам Бондаренко: его обвиняют в участии в несанкционированном митинге после выборов в Госдуму и в развертывании плаката с протестом против QR-кодов на заседании облдумы.

Теги: николай бондаренко, саратовская областная дума, мандат, доходы, блог



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