11 Февраля 2022
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сочи, курорт, пальма, отдых (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Уральские авиалинии второй раз за неделю переносят рейс Екатеринбург - Сочи

Рейс "Екатеринбург - Сочи" стал, пожалуй, самым несчастливым на этой неделе для "Уральских авиалиний". Уже второй раз за последние три дня он был перенесен из-за неполадок в самолете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, рейс U6321 вернулся на стоянку по причине незапуска двигателя. На устранение неполадок потребуется около 1,5-2 часов, а в это время пассажиры будут находиться в терминале аэропорта "Кольцово", где им предоставят все услуги согласно ФАП.

Похожая ситуация произошла 9 февраля. Тогда рейс U6219 перевозчика также был перенесен почти на час из-за обнаружения технической неисправности при запуске двигателя.

Теги: Сочи, Уральские авиалинии, рейс, перенос, самолет



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