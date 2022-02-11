В Перми поданы новые заявки на протест против транспортной реформы и повышения стоимости проезда

В Перми поданы новые заявки на акции протеста против транспортной реформы и повышения стоимости проезда с 26 до 33 руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня мы с Оксаной Асауленко в третий раз подали уведомление на проведение митинга против транспортной реформы. Как гласит народная мудрость, "Бог троицу любит". Надеемся, что с третьего раза наше дело всё-таки увенчается успехом. Пока мы ждём согласование от администрации губернатора, есть время заняться "проявлениями иных форм гражданской активности". Очень много жалоб и предложений поступает от вас в личные сообщения, и все они касаются транспортной реформы", - написала на своей странице "ВКонтакте" организатор мероприятия Людмила Ёлтышева.

Новое тарифное меню в городе начало действовать с 10 января. Стоимость разовой поездки выросла с 26 до 33 руб. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требовали отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решения гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на её повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчёта тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.

Ранее в Перми оштрафовали на 20 тыс. руб. активистку Елену Германову за запись видеообращения на "прямую линию" Владимира Путина по поводу застройки стадиона "Молот". Силовики сочли это несанкционированным митингом. Правда, впоследствии штраф пермячке все-таки отменили.