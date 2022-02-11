ЦБ не сможет обеспечить инфляцию в России в 4% к концу года без рецессии в экономике - Набиуллина

Увеличение ключевой ставки до 9,5% может стать далеко не самой жесткой мерой, которую в этом году предпримет ЦБ в попытке удержать инфляцию, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что внешние проинфляционные факторы могут потребовать более решительных действий со стороны ЦБ. По словам главы регулятора, ЦБ не сможет обеспечить инфляцию в России в 4% к концу этого года без рецессии в экономике.