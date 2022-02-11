В Екатеринбурге молодым ученым передали новые квартиры в ЖК "Балтийский"

11 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ЖК Балтийский на улице Академика Вонсовского, 19 (2022) | Фото: Пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге молодым ученым передали новые квартиры в ЖК "Балтийский"

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная передача новых квартир в ЖК "Балтийский" на улице Академика Вонсовского, 19 для служебного использования молодыми сотрудниками УрО РАН и УрФУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, президент РАН Александр Сергеев, вице-президент РАН и председатель УрО РАН Валерий Чарушин. А экскурсию по новому дому для делегации провел генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Дом в составе ЖК "Балтийский", 31 квартира в котором передана ученым, построил "Атомстройкомплекс" совместно с партнером ООО "Балтийская строительная компания-54". В доме 213 квартир, общая жилая площадь составляет 13 тыс. кв.м, при его строительстве применены современные инженерные и архитектурные решения. В подъездах выполнено разделение потоков – для транспортировки мебели или материалов для ремонта выделен грузовой холл, установлен отдельный лифт. Благодаря этому в подъезде всегда чисто и тепло, а рабочие не мешают жильцам.

В просторных светлых холлах предусмотрены комфортные зоны отдыха и индивидуальный дизайн. В квартирах выполнена качественная чистовая отделка от застройщика, установлены межкомнатные и входные сейф-двери. Закрытый двор благоустроен с применением безопасных покрытий и малых архитектурных форм, на первом этаже – магазины и предприятия сферы услуг. Решение жилищного вопроса для молодых специалистов стало возможно благодаря уникальному партнерству Российской академии наук и компании "Атомстройкомплекс".

ЖК Балтийский на улице Академика Вонсовского, 19(2022)|Фото: Пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы сотрудничаем с академией наук с 2003 года, за этот период в рамках инвестиционных контрактов передали академии 375 квартир общей площадью более 24 тыс. кв.м. Это квартиры в наших новых домах, построенных в микрорайоне Краснолесье, а также отдельный дом на 101 квартиру в этом же районе, специально построенный для молодых ученых в 2015 году в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Наша компания нацелена на всестороннее развитие Екатеринбурга, на сохранение и приумножение человеческого капитала в регионе. Поддержка молодых ученых – это важный вклад в развитие уральской научной школы, которое непременно способствует развитию Екатеринбурга как центра научных компетенций и площадки для реализации значимых проектов и идей", - рассказал Валерий Ананьев.

Он отметил, что сотрудничество с УрО РАН не ограничено предоставлением жилья. В 2016 году компания завершила строительство комплекса Института геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварицкого УрО РАН.

"Строительство было заморожено еще в 90-е годы. Мы усилили конструкции, демонтировали те, что пришли в негодность, и построили для ученых два современных лабораторных корпуса с актовым залом, бытовыми помещениями, трансформаторной подстанцией, вентиляционным центром и парковкой. Особенностью здания стала сложная система вентиляции, обеспечивающая стерильность уникальных лабораторий – им присвоены высокие 6-й и 7-й классы чистых помещений", - добавил Ананьев.

Благодаря успешному сотрудничеству УрО РАН и крупнейшего уральского застройщика, микрорайон Краснолесье в Екатеринбурге на протяжении десятилетий развивается как академгородок, где живут и работают ученые. "Атомстройкомплекс" прикладывает усилия к развитию инфраструктуры в микрорайоне: силами компании в Краснолесье построены два современных детских сада на 300 мест каждый, выполнен проект благоустройства Юго-Западного лесопарка, определен участок для строительства школы в границах улиц Академика Вонсовского – Михеева – Академика Семихатова – Чкалова.

Теги: Балтийский, ученые, квартиры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3692

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети