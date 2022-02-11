В Екатеринбурге молодым ученым передали новые квартиры в ЖК "Балтийский"

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная передача новых квартир в ЖК "Балтийский" на улице Академика Вонсовского, 19 для служебного использования молодыми сотрудниками УрО РАН и УрФУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, президент РАН Александр Сергеев, вице-президент РАН и председатель УрО РАН Валерий Чарушин. А экскурсию по новому дому для делегации провел генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Дом в составе ЖК "Балтийский", 31 квартира в котором передана ученым, построил "Атомстройкомплекс" совместно с партнером ООО "Балтийская строительная компания-54". В доме 213 квартир, общая жилая площадь составляет 13 тыс. кв.м, при его строительстве применены современные инженерные и архитектурные решения. В подъездах выполнено разделение потоков – для транспортировки мебели или материалов для ремонта выделен грузовой холл, установлен отдельный лифт. Благодаря этому в подъезде всегда чисто и тепло, а рабочие не мешают жильцам.

В просторных светлых холлах предусмотрены комфортные зоны отдыха и индивидуальный дизайн. В квартирах выполнена качественная чистовая отделка от застройщика, установлены межкомнатные и входные сейф-двери. Закрытый двор благоустроен с применением безопасных покрытий и малых архитектурных форм, на первом этаже – магазины и предприятия сферы услуг. Решение жилищного вопроса для молодых специалистов стало возможно благодаря уникальному партнерству Российской академии наук и компании "Атомстройкомплекс".

"Мы сотрудничаем с академией наук с 2003 года, за этот период в рамках инвестиционных контрактов передали академии 375 квартир общей площадью более 24 тыс. кв.м. Это квартиры в наших новых домах, построенных в микрорайоне Краснолесье, а также отдельный дом на 101 квартиру в этом же районе, специально построенный для молодых ученых в 2015 году в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Наша компания нацелена на всестороннее развитие Екатеринбурга, на сохранение и приумножение человеческого капитала в регионе. Поддержка молодых ученых – это важный вклад в развитие уральской научной школы, которое непременно способствует развитию Екатеринбурга как центра научных компетенций и площадки для реализации значимых проектов и идей", - рассказал Валерий Ананьев.

Он отметил, что сотрудничество с УрО РАН не ограничено предоставлением жилья. В 2016 году компания завершила строительство комплекса Института геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварицкого УрО РАН.

"Строительство было заморожено еще в 90-е годы. Мы усилили конструкции, демонтировали те, что пришли в негодность, и построили для ученых два современных лабораторных корпуса с актовым залом, бытовыми помещениями, трансформаторной подстанцией, вентиляционным центром и парковкой. Особенностью здания стала сложная система вентиляции, обеспечивающая стерильность уникальных лабораторий – им присвоены высокие 6-й и 7-й классы чистых помещений", - добавил Ананьев.

Благодаря успешному сотрудничеству УрО РАН и крупнейшего уральского застройщика, микрорайон Краснолесье в Екатеринбурге на протяжении десятилетий развивается как академгородок, где живут и работают ученые. "Атомстройкомплекс" прикладывает усилия к развитию инфраструктуры в микрорайоне: силами компании в Краснолесье построены два современных детских сада на 300 мест каждый, выполнен проект благоустройства Юго-Западного лесопарка, определен участок для строительства школы в границах улиц Академика Вонсовского – Михеева – Академика Семихатова – Чкалова.