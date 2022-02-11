11 Февраля 2022
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Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура начала проверку органов, выдававших патенты и сертификаты мигрантам без знания русского языка

В Калужской области прокуратура начала проверку выдачи трудовых патентов иностранным мигрантам. В надзорном ведомстве подчеркнули, что, согласно законодательству, "условием получения разрешительных документов является предоставления иностранным гражданином сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ".

Прокуроры намерены проверить "обстоятельства получения сертификатов", проверить их подлинность, а также оценить действия организации, выдавшей сертификат.

В МВД, которому подведомственны миграционные органы, пока молчат на счет практики получения документов мигрантами, не знающими русского языка.

Напомним, сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал в миграционном центре и выяснил, что некоторые мигранты получили патенты, при этом на русском они не разговаривают. Глава региона тут же объявил о запрете на работу иностранных мигрантов в ряде отраслей, например, в общепите и общественном транспорте.

Теги: прокуратура, проверка, мигранты, русский язык, патент, сертификат



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