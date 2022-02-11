Директор РАНХиГС снова удивил. Видеоролик фривольного содержания оказался на его странице ВКонтакте

Директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Руслан Долженко сумел удивить своих студентов всего одним видео, имеющимся у него в видеозаписях. Видео эротического содержания отображается в последних сохраненных записях профиля директора президентской академии.

На данный момент не известно, сам ли Долженко сохранил это видео, или кто-то взломал его социальные сети. На момент публикации пресс-служба РАНХиГС не смогла оперативно прокомментировать действия руководства, а профиль ВКонтакте неожиданно стал закрытым.

Напомним, что Руслан Долженко уже несколько раз попадал в поле зрения общественности, благодаря своим своеобразным решениям и неожиданным высказываниям. Совсем недавно в президентской академии прошел модный показ под названием "Я - эко-дизайнер". Студенты изготавливали одежду из полиэтиленовых мешков, скотча и других материалов, однако дело не в тематике, а в самом факте проведения. Массовое мероприятие прошло в феврале на фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон". В это же время студенты части вузов, а также все ученики с 1 по 8 классы были отправлены на дистант. После один из сотрудников академии рассказал, что во время показа и его подготовки почти никто не носил маски и не соблюдал социальную дистанцию.

Ранее в ноябре Руслан Долженко также выложил видео с приглашением абитуриентов в институт, где показал на рабочем столе статую "злого духа" Мефистофеля с медальоном Ведьмака на шее. Директор академии заявил, что это важнейшие образы для РАНХиГС, так как вуз "готовит лидеров будущего, способных бороться с проблемами, которых еще не существует".