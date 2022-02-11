В школах Подмосковья начались проверки после ранения ученика в Мытищах

Ученика школы города Мытищи госпитализировали с ножевым ранением после нападения одноклассника.

Как сообщили в СУ СКР по Подмосковью, 10 февраля подростки поссорились в одной из аудиторий. Конфликт закончился поножовщиной.

Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Подмосковья организовала проверку инцидента. В школах области начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности, сообщает РИА Новости.

В прошлом году в Алтайском крае 10-классник выстрелил из пневматики в голову другому школьнику. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.