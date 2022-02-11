20 сенаторов заболели "омикроном" – Матвиенко

В Совете Федерации 20 сенаторов болеют "омикроном", сообщила сегодня на пленарном заседании палаты спикер Валентина Матвиенко. Она попросила коллег соблюдать меры предосторожности.

Известно, что среди заразившихся есть и главы комитетов, например, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он рассказал, что работает удаленно и переносит болезнь бессимптомно.

Вероятно, с подобной статистикой в понедельник-вторник выступит и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас депутаты разъехались "по домам" на региональную неделю, и вполне могут привезти "омикрон" в Москву. Точно не будет присутствовать на заседаниях глава ЛДПР Владимир Жириновский – он находится в ЦКБ с ковидной пневмонией.

У депутатов Госдумы на следующей неделе запланированы три пленарных заседания. Расписание может измениться после Совета Думы в понедельник.