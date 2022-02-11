11 Февраля 2022
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Армия и ВПК В России
еда, столовая, пища, армия, питание (2022) | Фото: фото из личного архива

Не чечевицей единой. Как поменялось питание в армии за век?

105 лет назад, в 1917 году, российская армия испытывала серьезные проблемы со снабжением. Катализатором солдатского недовольства оказался продукт, который с 1916 года на длительное время стал почти основным в армейском питании.

солдаты, призывники, армия, лп(2022)|Фото: https://ru.freepik.com/nikitabuida

В начале 1916 года велением Николая II появились единые нормы на продовольственное снабжение войск. Тогда в суточном армейском рационе в ряд с макаронами, рисом и крупой встала и чечевица. Она не пользовалась популярностью у солдат, и потому закупалась далеко не везде.

Но специалисты по сельскому хозяйству настаивали, чтобы землевладельцы обратили на нее внимание. Чечевица отлично прорастает на любой почве, очень урожайна, и уже полуспелая намного вкуснее и нежнее гороха. Выращивали её в основном в южных губерниях и в меньшем количестве в центральных.

В начале XX века чечевицу начинают вывозить за границу, а в России становится популярным вегетарианство. Тогда и начали появляться разнообразные рецепты блюд из чечевицы: супы, салаты, пюре, котлеты. Во всех рецептах предписывалось варить или тушить ее до мягкости. Но блюда из чечевицы так и не стали любимыми у солдат на фронте. Прибывавшее в полк пополнение получало похлебку, пробовало её, а затем она демонстративно выливалась из котелков на землю.

Чаще всего чечевица была неправильно приготовлена и оставалась неразваренной. Спустя время стали появляться особые рецепты, которые превращали чечевицу во вполне неплохое блюдо. Но в них, к зернобобовым добавляли мясо, картошку и лук, которые на тот момент находились в большом дефиците.

еда, столовая, пища, армия, питание, лп(2022)|Фото: фото из личного архива

Сегодня российская армия совсем не испытывает дефицита в продуктах. Профессиональные комбинаты обеспечивают солдат трехразовым питанием по системе «шведский стол». 10 видов блюд из рыбы и 30 видов из мяса, более 10 наименований супов, разнообразные гарниры и овощные блюда – это не все, что есть в рационе солдат. Часто в столовых проводят Дни национальной кухни, где можно попробовать блюда других народов. Здесь отсутствует вредная еда и фастфуд. Но калорийность солдатского пайка является одной из самых высоких в мире – около 4400 Ккал. В зимний рацион солдат входят лук, чеснок и свиное сало.

Стоит отметить, что чечевица является прекрасным источником белка и надолго насыщает человека. Но далеко не каждый способен питаться ею часто. За более чем сто лет, в стране многое поменялось, в том числе и армейский быт. А современное питание солдат наглядно показывает, что лучше, все-таки, 30 видов блюд из мяса, чем из чечевицы.

Теги: питание, армия, снабжение войск, суточный рацион



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