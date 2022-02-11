11 Февраля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
деньги, купюры, банкноты, 2000 рублей, образец (2017) | Фото: Накануне.RU

Сотрудница уральского банка два года меняла деньги из кассы на "билеты банка приколов"

На Среднем Урале вынесен приговор теперь уже бывшей сотруднице банка. Женщину признали виновной в присвоении крупной суммы денег и отправили ее в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019-2021 годах старший менеджер по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса банка похитила свыше 1,9 млн рублей. Как показало расследование, деньги в кассе она брала на собственные нужды, оплачивая ими кредиты, коммунальные услуги и аренду жилья.

Кроме этого, злоумышленница взяла из кассы наличные на приобретение квартиры. А чтобы недостачу не выявили в ходе ревизии, хитрая менеджер использовала так называемые "билеты банка приколов", вкладывая их в кассу для создания видимости наличия средств.

Как отметили в прокуратуре, свою вину в преступлении женщина признала полностью. За это Талицкий районный суд назначил ей два года в исправительной колонии общего режима.

Теги: банк, присвоение, суд



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