Сотрудница уральского банка два года меняла деньги из кассы на "билеты банка приколов"

На Среднем Урале вынесен приговор теперь уже бывшей сотруднице банка. Женщину признали виновной в присвоении крупной суммы денег и отправили ее в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019-2021 годах старший менеджер по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса банка похитила свыше 1,9 млн рублей. Как показало расследование, деньги в кассе она брала на собственные нужды, оплачивая ими кредиты, коммунальные услуги и аренду жилья.

Кроме этого, злоумышленница взяла из кассы наличные на приобретение квартиры. А чтобы недостачу не выявили в ходе ревизии, хитрая менеджер использовала так называемые "билеты банка приколов", вкладывая их в кассу для создания видимости наличия средств.

Как отметили в прокуратуре, свою вину в преступлении женщина признала полностью. За это Талицкий районный суд назначил ей два года в исправительной колонии общего режима.