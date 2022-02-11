11 Февраля 2022
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Общество
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В ВОЗ предупредили о появлении новых многочисленных вариантов COVID-19 в будущем

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что пандемия коронавируса далека от своего завершения.

"Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее в ВОЗ предположили, что европейский регион, включая Россию входит в новую, менее острую фазу пандемию. Однако пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, подчеркнули в организации.

В январе глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что после волны заболеваемости, вызванной штаммом "омикрон", очень велика возможность появления новых вариаций коронавирусной инфекции.

Теги: воз, пандемия, коронавирус



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