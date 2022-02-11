В Магнитогорске будут судить местного жителя за хищение денег у женщины с сайта знакомств

Жителя Магнитогорска будут судить за хищение денег у женщины, с которой познакомился на сайте знакомств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и краже денег с банковского счета. Следствие считает, что в 2020 году обвиняемый на сайте знакомств познакомился с женщиной, с которой у него сложились доверительные и близкие отношения. Он рассказал ей, что болен, и попросил денег в долг на лечение. Однако возвращать деньги не собирался.

Женщина передала мужчине 70 тыс. рублей, а затем перевела с банковской карты на карту обвиняемого свыше 295 тыс. рублей и сообщила данные своей банковской карты, при помощи которой обвиняемый приобрел два сотовых телефона на сумму свыше 40 тыс. рублей. Ущерб составил свыше 407 тыс. рублей.

В мае 2021 года обвиняемый увидел объявление о необходимости установления вытяжки в торговом зале магазина. Он предложил свои услуги и взял в счет выполнения работ 7 тыс. рублей. После этого он скрылся, а деньги потратил.