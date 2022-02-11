11 Февраля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нефтеюганск (2009) | Фото: Накануне.ru

Мэрию Нефтеюганска завалили жалобами на некачественную уборку снега

В администрацию Нефтеюганска (третий город Югры) поступили десятки жалоб на некачественную уборку снега, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Провела рабочее совещание с руководителями подрядных организаций, которые занимаются уборкой снега в микрорайонах нашего города.
Озвучила им претензии, которые направляют жители в администрацию. Практически ежедневно горожане жалуются на некачественную уборку, несвоевременный вывоз снега, складирование куч в неположенных местах. С начала года поступило 142 таких обращения", - написала в своём Instagram мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай.

Некачественную работу подрядчики объяснили тем, что все дворы заставлены машинами, поэтому чистить и вывозить снег очень проблематично.

"Напомнила, что такие оправдания не принимаются. Тем более, что ежедневные контрольные выезды сотрудников администрации показали: к большинству снежных куч (мы их фиксируем) легко может подъехать спецтехника. Также подрядчики озвучили проблему с работой полигона. Из-за небольшого количества бульдозеров машины со снегом простаивают в очереди на выгрузку по несколько часов. Это замедляет вывоз снега. Договорились, что мы усилим контроль за работой полигона, а подрядные организации должны активизировать работу по вывозу снега, в первую очередь с участков, подверженных подтоплению. Не складировать снег на тепловых камерах, канализационных колодцах, у трансформаторных подстанций и стен многоквартирных домов", - отметила мэр.

Теги: Эльвира Бугай, Нефтеюганск, уборка снега



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