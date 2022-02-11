Дистант в школах Свердловской области завершится 17 февраля

Дистанционное обучение в школах Свердловской области завершается на следующей неделе. Как написал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев, уже со следующего четверга - 17 февраля ученики с 1 по 8 класс смогут вернуться за школьные парты.

"С 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы. По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнет постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант. Пока на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей. Муниципальным и частным техникумам и колледжам мы тоже рекомендуем не выводить детей на учебу. Если после возвращения детей в школы не начнется взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дистанта и для колледжей", - заявил губернатор.

Он также добавил, что с завтрашнего дня все дети смогут вернуться к занятиям в секциях и кружках. В это же время вузы могут самостоятельно определять себе формат обучения.

