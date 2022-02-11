В России существует риск образования этнических анклавов мигрантов, - Медведев

В России есть риск образования этнических анклавов в местах компактного проживания иностранных мигрантов. Это, по сути, будут государства в государстве, считает Дмитрий Медведев, возглавивший накануне комиссию СБ РФ по миграционной политике. Ранее он выступал за "разумно жесткие" правила для мигрантов.

По словам Медведева, приток мигрантов в Россию растет, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м (что, впрочем, неудивительно с учетом пандемии).

"По данным органов МВД России, численность самых крупных диаспор в стране составляет от 1 млн до 5 млн человек, в основном это выходцы из стран Средней Азии", - цитирует Медведева РИА Новости.

Также Медведев отметил, что "многие мигранты плохо владеют русским языком, эту проблему нужно решать, чтобы в Россию приезжали те, кто хочет здесь жить и работать".

Кроме того, экс-премьер раскритиковал субъекты, в которых не налажена работа с иностранцами. По его данным, "в трети регионов России нет программ по работе с мигрантами, ситуация пущена на самотек, что недопустимо".

Кстати, сегодня стало известно, что губернатор Калужской области после визита в миграционный центр объявил о выходе его региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественникам, находящимся за рубежом. Владислав Шапша выразил возмущение тем, что по программе часто получают гражданство в упрощенном порядке мигранты из Средней Азии, которые подчас не знают русского языка. В ближайшее время в регионе мигрантов запретят нанимать на работу в сфере торговли, общепита и пассажирских перевозок. Работодателям дадут три месяца, чтобы решить все вопросы с нанятыми иностранцами.