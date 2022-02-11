Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" признан лучшим на территории России

Международный аэропорт "Кольцово" победил сразу в двух номинациях национальной премии "Воздушные ворота России", став "Лучшим аэропортом в категории от 4 до 7 млн пассажиров в год" и победив в "Лучшей инфраструктуре грузовых авиаперевозок".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово", церемония награждения прошла в Москве во время VII Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2020, посвященной развитию инфраструктуры аэропортов, аэродромов и гражданской авиации России и стран СНГ.

"Воздушная гавань Екатеринбурга в очередной раз подтвердила свой высокий уровень. На протяжении шести лет проведения премии, "Кольцово" удостаивается высочайших оценок жюри и пассажиров. Грузовой комплекс аэропорта второй год подряд получает высокую награду. На сегодня аэропорт Екатеринбурга обладает одним из самых современных аэропортовых логистических комплексов страны. Его площадь составляет 19 тыс. кв. метров, а пропускная способность – 575 тонн в сутки. В грузовом терминале "Кольцово" работает место международного почтового обмена Почты России. По итогам 2019 года в аэропорту обработано свыше 27 тыс. тонн груза и почты", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в 2021 году из аэропорта Екатеринбурга рейсы выполняли 42 авиакомпании в 109 регулярных и чартерных пассажирских направления. Основной причиной роста пассажиропотока аэропорт называет региональные рейсы, не заходящие в столицу. Так, в конце года рост данного сегмента составил 14,5%, а его доля во внутрироссийских перевозка превысила 50%.

Ежегодная премия "Воздушные ворота России" направлена на определение самых эффективных и стабильно развивающихся аэропортов России. В Экспертный совет премии входят представители авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты.

Также напомним, что в новой редакции генерального плана Екатеринбурга до 2025 года появились планы по строительству второго аэропорта. Хотя позднее Минстрой и опроверг их, заявив, что строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет. До этого эксперты определились с окончательным вариантом стелы около аэропорта "Кольцово", хотя и не все оценили ее внешний вид.