11 Февраля 2022
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Андрей Панюков (2019) | Фото: Накануне.RU

Нападающий "Урала" Андрей Панюков перебрался в чемпионат Казахстана

Нападающий ФК "Урал" Андрей Панюков покинул команду.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, форвард продолжит карьеру в Казахстане за местный "Кызыл-Жар СК". Игрок будет выступать там на правах аренды, рассчитанной до 3 декабря 2022 года.

Нападающий уже находится в расположении новой команды, которая проводит сбор в Турции и готовится к чемпионату Казахстана, который проходит по системе "весна-осень". Предстоящим летом клуб из города Петропавловск впервые в своей истории сыграет в еврокубках – команду Панюкова ждут игры в квалификации Лиги Конференции УЕФА.

Стоит отметить, что в составе "Кызыл-Жар СК" есть несколько россиян, самым известным из которых является экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев. А в тренерском штабе работает бывший защитник сборной России Денис Колодин.

Напомним, Андрей Панюков сначала играл за "Урал" на правах аренды, а в 2019 году окончательно перебрался в Екатеринбург из питерского "Зенита".

Теги: Панюков, Урал, Казахстан, переход



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