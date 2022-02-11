11 Февраля 2022
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Экономика В России
Владимир Путин (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путину не понравится: ЦБ понизил прогноз по росту ВВП в 2023 году

Национальная цель о росте экономики России выше среднемировой (то есть от 3% в год) может быть недостигнута в 2023 году (да и в 2022-м). ЦБ ухудшил свой прогноз.

"Рост ВВП в 2022 году составит 2–3%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5–2,5% (ранее прогнозировалось 2-3%), в 2024 году — на 2–3%. Это предполагает, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора, посвященном изменению ключевой ставки.

Центральный банк видит одной из основных проблем экономики дисбаланс на рынке труда.

"Спрос на рабочую силу продолжает расти по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", - считают в ЦБ.

Теги: цб, ввп, прогноз, рост экономики



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