В Ямальском районе тундровики второй месяц ждут бензин

В Ямальском районе коренной житель тундры пожаловался на то, что фактории Тамбей Ямальского района второй месяц не доставляют бензин. Пост опубликован в группе "Подслушано в Сеяхе" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Второй месяц уже пошел. Неужели власти не могут что-то предпринять? Или предприниматель о нас забывает? Как начальство залетит, то сразу появляется. До поселка Сеяха мне 270 километров", - говорится в сообщении.

В администрации Ямальского района сообщили, со ссылкой на предпринимателя, управляющего факторией, что "поставка топлива на Тамбей по различным причинам затягивается".

"Пока предприниматель решает вопрос, на помощь придет компания "Ямал СПГ". В ближайшее время, исходя из погодных условий, сотрудники компании доставят бензин на факторию", - говорится в сообщении.