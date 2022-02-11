11 Февраля 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Ямальском районе тундровики второй месяц ждут бензин

В Ямальском районе коренной житель тундры пожаловался на то, что фактории Тамбей Ямальского района второй месяц не доставляют бензин. Пост опубликован в группе "Подслушано в Сеяхе" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Второй месяц уже пошел. Неужели власти не могут что-то предпринять? Или предприниматель о нас забывает? Как начальство залетит, то сразу появляется. До поселка Сеяха мне 270 километров", - говорится в сообщении.

В администрации Ямальского района сообщили, со ссылкой на предпринимателя, управляющего факторией, что "поставка топлива на Тамбей по различным причинам затягивается".

"Пока предприниматель решает вопрос, на помощь придет компания "Ямал СПГ". В ближайшее время, исходя из погодных условий, сотрудники компании доставят бензин на факторию", - говорится в сообщении.

Теги: бензин, тундра, Тамбей



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