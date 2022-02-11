11 Февраля 2022
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Наука и техника В России
УрГЭУ, лаборатория, проверка качества (2021) | Фото: Накануне.RU

Треть россиян считают, что наука в России на подъеме - ВЦИОМ

38% россиян считают, что наука в России находится на подъеме. Об этом говорят данные исследования ВЦИОМ.

Однако большинство считают иначе: 29% - что открытия совершаются, но не оказывают влияния на общество, а 22% - что не совершается никаких серьезных открытий, которые повлияли бы на жизнь общества.

На вопрос, в каких сферах лидирует российская наука, чаще всего упоминалась военная (28%).

38% считают, что за последний год ситуация в сфере науки даже улучшилась. 9% считают, что это связано с вакциной.

Во мнении, какие сферы российской науки нужно в первую очередь поддерживать, лидирует здравоохранение - его назвали 44%. Остальные сферы намного отстают. Характерно, что и в здравоохранении все свелось к вакцине.

Интересно, что 71% опрошенных скорее поддерживают мнение, что российские ученые - одни из лучших в мире (71%), не согласны с этим только 20%.

Теги: наука, опрос



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