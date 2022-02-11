Уже 8,8%: годовая инфляция в России продолжает расти, - ЦБ

Центральный банк России повысил ключевую ставку до 9,5% и не исключает дальнейшего роста этого параметра. Основной фактор роста ставки – растущая инфляция. В связи с этим регулятор вслед за Минэком повысил прогноз по годовой ставке. Теперь в ЦБ считают, что в 2022 году годовая инфляция составит 5-6% (у Минэка – 5,9%) и вернется к цели в 4% в середине 2023 года. Неизменно в пресс-релизах Центробанка сохраняется "священная" фраза "в дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%". Правда, это "дальнейшее" год за годом отодвигается и никак не наступит.

По инфляции оценки Банка России тревожные – она продолжает расти.

"В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.