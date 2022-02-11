Куйвашеву пожаловались на платный стадион. Губернатор встал на сторону бизнеса

11 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашеву пожаловались на платный стадион. Губернатор встал на сторону бизнеса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил жителю Каменска-Уральского, который пожаловался ему на платный вход на местный стадион. Глава региона заявил, что не может ставить запретов бизнесу.

Сегодня Куйвашеву написали в Instagram, что "стадион строили наши деды и отцы", а теперь вход на него платный – чтобы покататься на коньках, нужно заплатить 150 рублей.

"Вот это развитие спортивной нации – сразу видно… Примите, пожалуйста, меры. Шмыков наверняка знает ситуацию, молчит", - рассказали губернатору, чей заместитель Алексей Шмыков до назначения в областное правительство как раз был главой Каменска-Уральского.

Евгений Куйвашев, Алексей Шмыков(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В ответ Евгений Куйвашев сообщил, что "навел справки о стадионе".

"Дело в том, что он уже много лет принадлежит частному собственнику, и владелец стадиона действительно организовал платный прокат. Я, конечно, не могу заставить бизнес не вести предпринимательскую деятельность. Но тут важно, чтобы качество услуги было на достойном уровне и соответствовало цене", - лишь сумел ответить губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Куйвашев уже заявлял, что он "на стороне бизнеса" в ситуации со сносом здания аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.

Теги: Куйвашев, стадион, бизнес, Каменск-Уральский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3684

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети