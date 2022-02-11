Куйвашеву пожаловались на платный стадион. Губернатор встал на сторону бизнеса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил жителю Каменска-Уральского, который пожаловался ему на платный вход на местный стадион. Глава региона заявил, что не может ставить запретов бизнесу.

Сегодня Куйвашеву написали в Instagram, что "стадион строили наши деды и отцы", а теперь вход на него платный – чтобы покататься на коньках, нужно заплатить 150 рублей.

"Вот это развитие спортивной нации – сразу видно… Примите, пожалуйста, меры. Шмыков наверняка знает ситуацию, молчит", - рассказали губернатору, чей заместитель Алексей Шмыков до назначения в областное правительство как раз был главой Каменска-Уральского.

В ответ Евгений Куйвашев сообщил, что "навел справки о стадионе".

"Дело в том, что он уже много лет принадлежит частному собственнику, и владелец стадиона действительно организовал платный прокат. Я, конечно, не могу заставить бизнес не вести предпринимательскую деятельность. Но тут важно, чтобы качество услуги было на достойном уровне и соответствовало цене", - лишь сумел ответить губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Куйвашев уже заявлял, что он "на стороне бизнеса" в ситуации со сносом здания аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.