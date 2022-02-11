11 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Жительнице Качканара дали 7 месяцев колонии за неуплату алиментов свыше полумиллиона рублей

Жительницу Качканара приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Обязанность по ежемесячной выплате 1/4 доли своего заработка легла на плечи матери еще в 2015 году. За это время она уже дважды привлекалась к ответственности за пренебрежение своими обязанностями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июле 2020 года Качканарский городской суд назначил местной жительнице полгода лишения свободы с испытательным сроком на 1 год по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно). Позднее, уже в апреле 2021 года ее за неуплату алиментов в течение двух месяцев приговорили к 60 часам обязательных работ.

На сегодняшний день, по словам сотрудников прокуратуры, подсудимая не изменила своего отношения к содержанию ребенка и так же уклонялась от своих прямых обязанностей: женщина официально не трудоустроилась, не обращалась в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного и не оказывала иной добровольной помощи своей дочери. А тем временем, долг осужденной составил свыше 513 тыс. рублей.

Качканарский городской суд, с учетом ранее имевшейся судимости за аналогичное преступление, назначил местной жительнице наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Теги: алименты, долг, колония, Качканар



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