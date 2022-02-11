Журова – о допинг-скандале вокруг Валиевой: "Допускаю, что это безалаберность"

Если Валиева употребила запрещенный препарат по медицинским показаниям, объясняться придется Федерации фигурного катания на коньках России, считает олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она полагает, что запрещенный как допинг триметазидин мог входить в состав какого-то препарата, прописанного фигуристке Камиле Валиевой.

"Надо понимать, в состав какого препарата он входил. Он используется, когда растущий организм требует поддержки сердечной мышцы, чтобы не подорвать здоровье. Он на результат не влияет, но, к сожалению, его компоненты внесены в запрещенный список. Поэтому здесь вопрос в терапевтических разрешениях. Думаю, федерация теперь будет объяснять как раз, что были показания. Но я допускаю, что это безалаберность, - сказала Журова в интервью "Подъему". - "Авось" сейчас не пройдет, особенно по отношению к Валиевой, особенно перед Олимпийскими играми, потому что она катается фантастически и к ней первой будут придираться и под лупой рассматривать".

У Журовой также есть вопросы к срокам объявления результатов тестирования. По правилам декабрьская проба должна была быть озвучена в январе, то есть до начала Олимпийских игр.

"Если бы был озвучен результат ее пробы, она была бы на какое-то время отстранена до выяснения обстоятельств. И насколько эти выяснения затянулись бы, неизвестно, успела ли бы она пройти все процедуры до начала Олимпиады. Она могла успеть, а могла не успеть пройти все процедуры защиты себя в CAS и перед WADA по объяснению, каким образом этот компонент оказался в ее анализах. Это бы заняло время. Но у нее не было шанса это сделать, потому что она не знала, что его там нашли. Не был проведен вовремя тест. Он был сделан позже значительно", - сказала Журова радиостанции "Говорит Москва".