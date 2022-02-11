11 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
премии, МПНИ, (2022) | Фото: Челябинское ОНФ

В Магнитогорске не нашли нарушений в интернате, где сотрудники жаловались на огромные премии у руководства

В Магнитогорском психоневрологическом интернате после жалоб сотрудников на размер премий провели проверку и не выявили нарушений.

Расхождение размера премий объяснили тем, что в течение года в первую очередь средства направлялись на выплату зарплаты медперсоналу с целью достижения "майских указов" в виде стимулирующих выплат за интенсивность и качество труда. При этом ежеквартальные премии другим работникам учреждения не выплачивались.

"Экономия по фонду оплаты труда в декабре 2021 года распределена в больших размерах в виде премии за 2021 год между руководящим составом, а также прочим персоналом, к которому относятся повара, сторожа, кухонные работники и т.д., в целях поддержания уровня средней заработной платы 2021 года к уровню 2020 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

В ведомстве подчеркнули, что предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда составляет не более 40%.

Проверка продолжается, но уже сейчас установлено, что в учреждении отсутствовал единый подход к начислению стимулирующих выплат. Руководству поручено доработать положение о премировании в учреждении. Это, по данным ведомства, позволит исключить такие ситуации в дальнейшем.

Напомним, сотрудники учреждения в соцсетях рассказали, что директор учреждения выписала себе и управляющему составу премии в 100 раз выше, чем простым санитарам. Самые высокие доплаты получили заместители директора по техническим вопросам и по финансовому обеспечению и материально-техническому снабжению. Также медработники сообщили, что их лишили дополнительных часов отпуска за вредный трудовой стаж.

Теги: премии, психоневрологический интернат, проверка,



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