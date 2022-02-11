НАТО увеличит контингент в Восточной Европе
Североатлантический Альянс принял решение увеличить численность воинских контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии под предлогом "российской угрозы". Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Решение должно быть еще раз подтверждено в следующую среду на встрече министров обороны, когда и будет сделано официальное заявление.
Интересно, что на днях Венгрия объявила, что не будет размещать у себя дополнительные войска НАТО.
Решение НАТО является ответом на требование Россией гарантий безопасности, пишет издание.