11 Февраля 2022
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Перми попросил заксобрание перенести на март вопрос о штрафах для "зайцев"

Глава Перми Алексей Демкин предложил краевому заксобранию отложить на месяц рассмотрение его инициативы о повышении штрафов для безбилетников, передает корреспондент Накануне.RU.

Письмо опубликовано на сайте краевого парламента.

"Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 8.1 закона "Об административных правонарушениях" предлагаю рассмотреть на заседании заксобрания в марте 2022 года", - говорится в документе.

Напомним, ранее Алексей Демкин предложить увеличить штрафы для "зайцев" в общественном транспорте. За первое нарушение безбилетник заплатит не 500 руб., а 2,5 тыс. руб. Штрафы за повторное нарушение планируется увеличить с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, законопроект предусматривает штраф в 500 руб. для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному.

Для тех, кто не прикладывает электронный проездной к валидатору, предусмотрен штраф в 500 руб.

Изменения связаны с переходом общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда. В настоящий момент доля безбилетников в общественном транспорте составляет 20%.

Краевой профсоюз выступил против этой инициативы.

Теги: штрафы, общественный транспорт, проезд, зайцы, безбилетник



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