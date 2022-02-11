Президент РАН оценил проект по созданию наукограда в Академическом

Президент Российской академии наук Александр Сергеев сегодня посетил с рабочем визитом Екатеринбург. В уральской столице ему был презентован масштабный проект по созданию наукограда в Академическом.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, инновационными "точками роста" наукограда станут уникальные научно-исследовательские институты, медицинский кластер, IT-кластер, образовательные учреждения для детей и студентов. Часть этой научной экосистемы уже создана, однако многое еще предстоит построить.

Также Александр Сергеев и губернатор Евгений Куйвашев в присутствии полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и РАН. Документ подписан сроком на пять лет, он предусматривает совместную подготовку Свердловской области и академии наук к 300-летию Екатеринбурга и 300-летия РАН.

Еще одно направление сотрудничества, отраженное в соглашении – развитие Екатеринбурга и, в частности, района Академический, который призван стать территорией перспективного развития научной инфраструктуры. Уже сейчас здесь работают пять институтов УрО РАН. В планах со временем преобразовать район в настоящий наукоград: создать базу для новых научных исследований и площадки для инновационного производства.

Как отметил Сергеев, проект "Академического" очень интересен.

"С одной стороны, это не до конца воплощенная идея 80-х. И то, что именно усилиями УрО РАН вы являетесь примером того, как можно решать остальные проблемы для жилья для ученых. Таким образом, в "Академическом" формируется интересный проект, где есть реальные предпосылки, чтобы он развивался как научный академгородок.

Мы с утра с полпредом обсуждали эти вопросы, посмотрели, как выстроена инфраструктура и реализован один из лучших в стране проект строительства жилья для молодежи. Это и "умный район", тут большая рождаемость. Мы побывали в первой школе района и увидели, как проходит воспитание будущей молодежи, которая готова будет пойти в науку. Тут есть все условия для академгородка", - заявил президент Российской академии наук.

Как сообщил генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов, в настоящее время в генеральном плане города и другой документации определена площадка в Академическом районе для размещения дополнительных учебных корпусов (площадью 60 тыс. кв.м) и университетского кампуса (площадью 30 тыс. кв.м).

"Разработано медико-техническое задание, архитектурная концепция и эскизный проект первой очереди объектов кампусов. В марте, максимум в апреле, мы своими усилиями начнем строительство первых двух корпусов. Задача – построить его к 2023 году, к 300-летию города и к Универсиаде", - подчеркнул Ланцов.

Строительство медкластера в Академическом начнется в 2022 году с возведения здания института охраны материнства и младенчества. В будущем планируется возведение корпуса уральского медицинского университета, а также кампусов для врачей. Строительство последних планируется к Универсиаде-2023, там будут жить участники соревнований. Новое здание НИИ ОММ позволит значительно увеличить штат специалистов и улучшить условия работы персонала, отмечал ранее девелопер.

Справка

Медицинский инновационный кластер "Академический" входит в состав наукограда "Академический" и является один из значимых его элементов. Основные предпосылки создания медкластера и учебных площадей (в частности, современного высокотехнологичного медуниверситета мирового уровня с собственной клинической базой на основе УГМУ) – износ зданий Медакадемии и устаревшая материально-техническая база, а также рост численности населения города и региона при дефиците врачей. Плюс нехватка качественных площадок и центров для проведения опытных испытаний.

Планируется, что медицинский инновационный кластер "Академический" станет современной образовательной базой для подготовки медицинских специалистов. Здесь появится материально-техническая база для инновационных исследований в области медицины и биологии. Кроме того, между собой смогут полноценно взаимодействовать научные и образовательные учреждения, и в клиническую практику и производство будут внедряться результатов научных исследований.

Инициатор проекта – АО Специализированный застройщик "РСГ – Академическое". Он оказывает содействие в проектировании объектов медкластера и предоставляет земельные участки для технопарка; продолжает комплексное развитие инфраструктуры района Академический и строительство комфортного и доступного жилья для сотрудников участников кластера.

Проект получил поддержку председателя Правительства РФ, Совета Федерации РФ, министра здравоохранения РФ и губернатора Свердловской области, а также медицинской и научной общественности.