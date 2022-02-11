Крупные торговые сети решили снизить наценки на продукты в Свердловской области

11 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
экопродукты Урала (2016) | Фото:downtown.ru

Крупные торговые сети решили снизить наценки на продукты в Свердловской области

В крупных торговых сетях, расположенных на территории Свердловской области, согласились снизить наценку на продукты первой необходимости. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, речь идет о так называемой "социальной корзине".

Пойти на уступки и помочь местным товаропроизводителям решили "Магнит", "Пятерочка", "Монетка", "Кировский", "Верный", "Окей" и Metro Cash & Carry. В "социальную корзину" данных торговых сетей входят от 10 до 25 позиций, величина наценки которых составляет от 0 до 10%.

"В отдельных торговых сетях торговая надбавка на социально значимые товары имеет отрицательное значение", - рассказали в министерстве.

Более того, власти Свердловской области договорились не допустить резкого роста цен, превосходящего показатели уровня естественной инфляции, на социально-значимые товары.

Напомним, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил о переговорах с торговыми сетями о доступности цен на местные продукты еще в мае прошлого года. Уже в июле, в законодательном собрании Свердловской области была сформирована рабочая группа по снижению цен на продукты так называемого "борщевого набора" - капусту, лук, картофель, морковь и свеклу. Позднее в региональном УФАС России рассказали, на какие группы товаров больше всего повысились цены в первом полугодии 2021 года.

Теги: социальная корзина, наценка, продукты, магазин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3684

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети