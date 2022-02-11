Крупные торговые сети решили снизить наценки на продукты в Свердловской области

В крупных торговых сетях, расположенных на территории Свердловской области, согласились снизить наценку на продукты первой необходимости. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, речь идет о так называемой "социальной корзине".

Пойти на уступки и помочь местным товаропроизводителям решили "Магнит", "Пятерочка", "Монетка", "Кировский", "Верный", "Окей" и Metro Cash & Carry. В "социальную корзину" данных торговых сетей входят от 10 до 25 позиций, величина наценки которых составляет от 0 до 10%.

"В отдельных торговых сетях торговая надбавка на социально значимые товары имеет отрицательное значение", - рассказали в министерстве.

Более того, власти Свердловской области договорились не допустить резкого роста цен, превосходящего показатели уровня естественной инфляции, на социально-значимые товары.

Напомним, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил о переговорах с торговыми сетями о доступности цен на местные продукты еще в мае прошлого года. Уже в июле, в законодательном собрании Свердловской области была сформирована рабочая группа по снижению цен на продукты так называемого "борщевого набора" - капусту, лук, картофель, морковь и свеклу. Позднее в региональном УФАС России рассказали, на какие группы товаров больше всего повысились цены в первом полугодии 2021 года.