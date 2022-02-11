11 Февраля 2022
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Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Кремль: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде, выступай и побеждай!"

В Кремле прокомментировали ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, у которой обнаружили положительную допинг-пробу. На время разбирательств девушку не отстранили от тренировок, она готовится к соревнованиям на Олимпиаде. Тем не менее, психологическое давление на 15-летнюю спортсменку оказывается огромное. После тренировок ее встречают иностранные журналисты, которые кричат ей в спину: "Камила, вы принимали запрещенные вещества?". А в США и вовсе предложили применить так называемый "акт Родченкова" к российским спортсменам и чиновникам.

"Какие-то трансграничные применения американского законодательства - это то, с чем мы категорически не согласны. Мы с огромным уважением относимся и к WADA и МОК, сейчас всем занимаются там. Давайте не будем никуда спешить, дождемся, когда завершится разбирательство и МОК примет и обнародует свое решение. Пока все поддерживаем Валиеву и желаем успехов, - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - У Кремля ко всем есть призыв, давайте дождемся. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников. Но мы никак не комментируем ситуацию, мы ждем завершения разбирательства".

Песков добавил: "И абсолютно безгранично и полностью мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: не прячь своего лица! Ты россиянка! Гордо ходи везде и, главное, выступай и побеждай!".

Теги: камила валиева, кремль, дмитрий песков, допинг



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