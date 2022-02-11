Население России сократилось до 145,5 млн

По оценке Росстата, население России на 1 января 2022 года сократилось до 145,5 млн человек. Убыль населения стала максимальной с 1945 года, а естественная убыль впервые превысила 1 млн.

Миграционный прирост стал наибольшим за последние 7 лет, составив около 350 тыс. То есть общая убыль составила около 700 тыс.

По предварительным данным, в 2021 году население сократилось в 66 из 85 регионов, пишет "Демоскоп Weekly". Регионы-лидеры по общему приросту населения:

Севастополь - 3,8%

Калужская область - 1,8%

Ингушетия - 1,6%

Чукотка - 1,5%

Чечня - 1,3%

Адыгея - 1,1%

Ямало-Ненецкий АО - 1,1%

Также увеличилось население Ханты-Мансийского АО, Якутии, Ленинградской, Калининградской, Московской областей, Дагестана, Тывы - почти на 1%. В "русских" регионах население увеличилось только за счет миграции. Непонятно, как настолько сильно выросло население Севастополя. Вероятно, это связано с особенностями регистрации.

Самая большая убыль населения наблюдалась в Еврейской АО (1,8%), а также Курганской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Владимирской, Пензенской и Тверской области (1,4-1,7%).

Что касается прироста в абсолютном выражении, то он стал максимальным в Московской области - 57 тыс. Остальные регионы заметно отстают. А самая большая убыль была в Нижегородской, Саратовской, Ростовской областях - более 30 тыс.

Естественный же прирост населения наблюдался лишь в 10 регионах: Якутия, Ингушетия, Алтай, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, Тыва. Самый большая "естественная" убыль населения в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округов.

Число родившихся за год упало до 1 млн 403 тыс. Суммарный коэффициент рождаемости существенно не изменился - около 1,5 детей на женщину.

Количество браков и разводов выросло, на каждые 10 браков приходится 7 разводов.