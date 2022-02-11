Глава Тюменской области изменил полномочия своих заместителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил перераспределение полномочий своих заместителей, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Вячеслав Вахрин теперь координирует и контролирует деятельность департамента информатизации, его коллега Андрей Пантелеев – регионального департамента экономики. Алексей Райдер будет курировать работу департамента труда и занятости населения, а Владимир Чейметов – департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Исключена должность "заместитель губернатора, директор департамента информатизации".

Ранее стало известно, что замгубернатора Мария Рудзевич покидает пост.

"Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор", - уточнили в центре.

Рудзевич уволена с 9 февраля. С этого же дня покинет пост в связи с увольнением по собственному желанию управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов.