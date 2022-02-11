Главный металлург УВЗ попал в страшную аварию, в которой погибли два человека

Главный металлург АО "НПК "Уралвагонзавод" (входит в ГК "Ростех") стал участником страшной аварии. Она произошла под Екатеринбургом еще 29 декабря 2021 года, но информация о ней появилась только сейчас.

"Тагилсити" пишет, что в тот день на 14 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги водитель Skoda Kodiaq, работник УВЗ, выехал на "встречку", где столкнулся с Volkswagen Polo.

В ГИБДД полагают, что водитель отвлекся от управления транспортным средством, вероятно, уснул за рулем, но эта версия пока предварительная.

В итоге 44-летний водитель Volkswagen и его 43-летняя пассажирка погибли на месте. Самого 65-летнего водителя Skoda госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, он до сих пор прикован к кровати.

В пресс-службе УВЗ подтвердили, что на данный момент сотрудник находится на больничном.