11 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин, Эммануэль Макрон (2022) | Фото: kremlin.ru

"Относимся с полным пониманием": в Кремле подтвердили, что Макрон в Москве не сдавал тест на COVID-19

В Кремле подтвердили слухи о том, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву отказался сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным. Источники иностранных СМИ ранее сообщили, что по соображениям безопасности администрация Макрона не дала возможности российским специалистам получить доступ к биологическим материалам президента.

Именно поэтому приближаться во время переговоров к Макрону Путин не стал: весь мир облетели фотографии двух президентов, сидящих за очень длинным столом. В администрации российского президента не видят в этом ничего страшного – лидеры других государств в праве придерживаться собственных правил на переговорах.

"В этом нет никакой политики, все к этому относятся с полным пониманием", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: эммануэль макрон, переговоры, москва, пцр-тест, владимир путин



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