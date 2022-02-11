"Относимся с полным пониманием": в Кремле подтвердили, что Макрон в Москве не сдавал тест на COVID-19

В Кремле подтвердили слухи о том, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву отказался сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным. Источники иностранных СМИ ранее сообщили, что по соображениям безопасности администрация Макрона не дала возможности российским специалистам получить доступ к биологическим материалам президента.

Именно поэтому приближаться во время переговоров к Макрону Путин не стал: весь мир облетели фотографии двух президентов, сидящих за очень длинным столом. В администрации российского президента не видят в этом ничего страшного – лидеры других государств в праве придерживаться собственных правил на переговорах.

"В этом нет никакой политики, все к этому относятся с полным пониманием", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.