Во дворе здания Госдумы обрушились строительные леса

У здания, которое выходит фасадом во внутренний двор Госдумы в Георгиевском переулке Москвы, обрушились строительные леса. Здания парламента и пострадавшей усадьбы находятся так близко, что обломки фасада и лесов достали и до корпуса Госдумы.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали только автомобили. Это машина ФБГУ "Автотранспортный комбинат Управделами Президента", передает РБК.

Строительные леса были расположены на фасадной стене реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Пострадавшая машина относится к так называемому "депутатскому развозу".

ЧП подробно запечатлел в своем Instagram-аккаунте депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он отметил, что сегодня в переулке было немноголюдно, так как в парламенте сейчас идет региональная неделя, и депутатов в здании Госдумы почти нет.