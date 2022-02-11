11 Февраля 2022
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Происшествия Москва
Обрушение строительных лесов в Георгиевском переулке в Москве 11.02.22. (2022) | Фото: Telegram-канал Mash

Во дворе здания Госдумы обрушились строительные леса

У здания, которое выходит фасадом во внутренний двор Госдумы в Георгиевском переулке Москвы, обрушились строительные леса. Здания парламента и пострадавшей усадьбы находятся так близко, что обломки фасада и лесов достали и до корпуса Госдумы.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали только автомобили. Это машина ФБГУ "Автотранспортный комбинат Управделами Президента", передает РБК.

Обрушение строительных лесов в Георгиевском переулке в Москве 11.02.22.(2022)|Фото: Telegram-канал Mash

Строительные леса были расположены на фасадной стене реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Пострадавшая машина относится к так называемому "депутатскому развозу".

ЧП подробно запечатлел в своем Instagram-аккаунте депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он отметил, что сегодня в переулке было немноголюдно, так как в парламенте сейчас идет региональная неделя, и депутатов в здании Госдумы почти нет.

Теги: строительные леса, госдума, обрушение



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