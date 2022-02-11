В Челябинской области в квартире обнаружили тела двух пенсионеров

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 74-летней женщины и 72-летнего мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тела пожилых супругов обнаружили вечером 9 февраля в одном из домов в Сосновском районе. По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина нанес женщине ножевые ранения, а после нанес ножевые ранения себе.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевших.