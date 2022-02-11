11 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
летний отдых, дети, летний лагерь (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Екатеринбурге запускают горячую линию по летнему отдыху детей

Начиная со следующего понедельника (14 февраля), мэрия Екатеринбурга запускает горячую линию по вопросам записи детей в оздоровительные лагеря города. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе администрации, отметив, что по каждому из вопросов будет работать свой специалист.

Так, проинформировать население касательно загородных оздоровительных лагерей и санаториев помогут:

  • Администрация Верх-Исетского района (ДОЛ "Красная гвоздика") – Смирнова Ирина Александровна или Пономарева Наталья Васильевна, телефон 376-88-58;
  • Администрация Железнодорожного района (ДОЛ "Бригантина", "Приозерный", имени А. Гайдара) – Панекина Нина Леонидовна, телефон 304-79-61; Лоскутова Елена Васильевна, телефон 304-79-54;
  • Администрация Кировского района (ДОЛ "Буревестник", "Мечта", "Уральские самоцветы") – Корнеева Наталья Михайловна, телефон 375-60-58; Соловьёва Татьяна Алексеевна, телефон 374-29-74;
  • Администрация Ленинского района (ДОЛ "Волна", ДОЛ имени Титова, "Изумруд") – Крутикова Екатерина Викторовна, телефон 376-47-04; Джермакьян Мария Александровна, телефон 376-47-15;
  • Администрация Октябрьского района (ДОЛ "Каменный цветок", "Маяк", "Юность") – Слепухина Наталья Юрьевна, телефон 304-26-16; Аветисян Србуи Овсеповна, телефон 304-26-05;
  • Администрация Орджоникидзевского района (ДОЛ "Космос", "Рассветный") – Ильинова Елена Николаевна, телефон 304-25-23; Пастухова Елена Валерьевна, телефон 304-25-25;
  • Администрация Чкаловского района (ДОЛ "Заря", "Спутник") – Соловьева Надежда Ивановна, телефон 304-78-30;
  • Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (ДОЛ "Чайка") – Мезенина Татьяна Борисовна, телефон 304-12-47.

Узнать о записи в лагеря с дневным пребыванием детей предлагается по телефонам:

  • Управление образования Верх-Исетского района – Лебедихина Наталья Валерьевна, телефон 304-12-62;
  • Управление образования Железнодорожного района – Лямпасова Татьяна Юрьевна, телефон 304-16-32;
  • Управление образования Кировского района – Попова Марина Гайнулловна, телефон 304-16-37;
  • Управление образования Ленинского района – Мальцева Екатерина Владимировна, телефон 304-16-44;
  • Управление образования Октябрьского района – Захарова Светлана Николаевна, телефон 304-16-47;
  • Управление образования Орджоникидзевского района – Чумакова Лилия Фавзатовна, телефон 304-12-58;
  • Управление образования Чкаловского района – Кангина Наталья Анатольевна, телефон 210-26-65.

Разобраться в вопросах организации отдыха и оздоровления детей и подростков в текущем году помогут специалисты дипобразования Екатеринбурга:

  • Ведерникова Наталья Николаевна, телефон 304 12 56;
  • Мезенина Татьяна Борисовна, телефон 304 12 47.

Прием заявлений на отдых ребенка в загородный лагерь стартует 1 марта и продлится до 15 включительно. С 5 по 19 марта - в городские лагеря, а уже с 15 по 29 апреля - на смены в санатории. Подача заявлений осуществляется через портал Госуслуг, МФЦ и ЦМУ, а также в самих школах, где расположатся городские лагеря.

Напомним, предстоящим летом муниципалитет планирует оздоровить в загородных лагерях порядка 24 тыс. детей, в городских – около 29 тыс.. Порядка 4,5 тыс. юных горожан поедут в санатории.

Теги: летний лагерь, горячая линия, дети. Екатеринбург



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