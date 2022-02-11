На Ямале вырос размер социальной выплаты для покупки нового жилья в Тюменской области

На Ямале изменили программу "Сотрудничество" – вырос размер социальной выплаты для покупки ямальцами нового жилья в Тюменской области. Средняя рыночная стоимость "квадрата" жилья поднята с 48,3 до 71,3 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в администрации Ямала.

При расчёте социальной выплаты в составе семьи получателя учтут совместно проживающих супругов, родителей, детей и иных родственников, признанных членами семьи в судебном порядке. При получении соцвыплаты квартиры в домах в деревянном исполнении, а также аварийных домах, принадлежащие ямальцам на праве собственности или соцнайму, станут собственностью муниципалитета.

"Соцвыплата будет предоставляться действительно готовым к переезду в Тюменскую область. Отказывающиеся от получения выплаты, а также те, кто не предоставил документы для получения выплаты, будут исключены из программы", – сказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофей Савиных.