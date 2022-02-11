Американские власти призвали канадских коллег "убрать" протестующих дальнобойщиков с границы с США

Американское правительство призвало канадских коллег положить конец блокаде дальнобойщиков из движения "Конвой свободы" на границе двух стран.

По большей части это касается мостового трансграничного перехода Амбассадор, который соединяет провинцию Онтарио и штат Мичиган. На него приходится четверть всего автомобильного трансграничного трафика между США и Канадой. Мост заблокирован уже четвертый день участниками движения против вакцинации и антиковидных ограничений.

Министр внутренней безопасности и министр транспорта США обратились к своим канадским коллегам, "призвав их использовать законодательные полномочия для разрешения этой ситуации на общей границе", заявил представитель Белого дома журналистам. Правительство США предложило "полную поддержку министерств внутренней безопасности и транспорта" в решении вопроса с "Конвоем свободы".