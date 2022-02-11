11 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений &quot;Конвой свободы&quot; (2022) | Фото: The Canadian Press / Lars Hagberg

Американские власти призвали канадских коллег "убрать" протестующих дальнобойщиков с границы с США

Американское правительство призвало канадских коллег положить конец блокаде дальнобойщиков из движения "Конвой свободы" на границе двух стран.
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По большей части это касается мостового трансграничного перехода Амбассадор, который соединяет провинцию Онтарио и штат Мичиган. На него приходится четверть всего автомобильного трансграничного трафика между США и Канадой. Мост заблокирован уже четвертый день участниками движения против вакцинации и антиковидных ограничений.

Министр внутренней безопасности и министр транспорта США обратились к своим канадским коллегам, "призвав их использовать законодательные полномочия для разрешения этой ситуации на общей границе", заявил представитель Белого дома журналистам. Правительство США предложило "полную поддержку министерств внутренней безопасности и транспорта" в решении вопроса с "Конвоем свободы".

Теги: конвой свободы, сша, граница, канада



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