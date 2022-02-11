В Екатеринбурге раскрыли нападение на магазин компьютерной техники

В Екатеринбурге полицейские раскрыли дерзкое нападение на магазин компьютерной техники в Октябрьском районе, совершенное несколько лет назад.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, еще в январе 2018 года в торговую точку на улице Восточной вошел неизвестный. Он ударил работника магазина, схватил с прилавка ноутбук и поспешил скрыться. Прибывшие на место происшествия силовики опросили сотрудников торгового зала и начали искать нападавшего.

Долгое время его поиски не приносили результата, но в итоге подозреваемого доставили в дежурную часть. Им оказался мужчина 1994 года рождения, представитель одного из государств СНГ. В результате очной ставки потерпевший – продавец магазина – его опознал.

По предварительным данным, злоумышленник сбыл ноутбук неизвестным за вознаграждение. Сейчас полицейские заняты поисками похищенного имущества. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о краже. Пока что он отпущен на подписку о невыезде.