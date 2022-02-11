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Политика Крым
Крым Симферополь (2014) | Фото: Накануне.RU

На должность главы Симферополя нашелся только один кандидат

В Симферополе провалился конкурс на должность главы администрации города.

"Для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации города было подано четыре пакета документов. По результатам проверки документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, двум кандидатам было отказано в допуске к участию в конкурсе. Один кандидат отозвал свое заявление от участия в конкурсе", - написал на своей странице в Facebook председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Проводить конкурс с единственным кандидатом не позволяет законодательство, поэтому его перенесли.

10 января глава Крыма Сергей Аксенов сообщил имя временно исполняющего обязанности руководителя администрации Симферополя.

"Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "несмотря на отставку главы администрации Симферополя, работа в столице велась, в том числе во время праздничных дней". "Совместно с руководителями министерств и ведомств, а также заместителями главы администрации Симферополя прорабатывали ситуацию по содержанию города", - добавил Аксенов.

Напомним, мэр Симферополя Валентин Демидов подал в отставку после встречи с Аксеновым 30 декабря.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов.

Руководство столицы Крыма после вхождения полуострова в состав России менялось уже пять раз (за семь лет). Демидов с февраля этого года был врио главы администрации города, в начале апреля этого года депутаты Симферопольского горсовета избрали его в ходе конкурса руководителем. Таким образом, он пробыл в должности меньше года.

Теги: симферополь, глава администрации, конкурс, назначение, кандидаты



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