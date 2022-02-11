Калужский губернатор запретил мигрантам работать в торговле, перевозках и общепите

11 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Калужский губернатор запретил мигрантам работать в торговле, перевозках и общепите

В Калужской области мигрантов запретят нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Работодателям дадут три месяца, чтобы решить все вопросы с нанятыми иностранцами.

Глава региона пояснил, что область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

По словам калужского губернатора, такая мера заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии.

Отмечается, что поводом для принятия таких решений стал ряд резонансных инцидентов с участием мигрантов.

Дискуссии между крупным бизнесом, желающим завозить дешевую рабочую силу из соседних стран, и силовиками, которые видят в этому угрозу для безопасности, идут уже давно.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин написал президенту письмо, в котором пожаловался на разгул мигрантов и отметил, что проблема стоит так остро, что "локальные конфликты" могут вот-вот вылиться в массовые уличные беспорядки. Baza пишет, что Владимир Путин заинтересовался опасениями главы СК и попросил Совет безопасности разобраться, действительно ли стоит ужесточать законодательство.

Теги: мигранты, калужская область, торговля, перевозки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3682

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети