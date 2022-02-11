Калужский губернатор запретил мигрантам работать в торговле, перевозках и общепите

В Калужской области мигрантов запретят нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Работодателям дадут три месяца, чтобы решить все вопросы с нанятыми иностранцами.

Глава региона пояснил, что область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

По словам калужского губернатора, такая мера заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии.

Отмечается, что поводом для принятия таких решений стал ряд резонансных инцидентов с участием мигрантов.

Дискуссии между крупным бизнесом, желающим завозить дешевую рабочую силу из соседних стран, и силовиками, которые видят в этому угрозу для безопасности, идут уже давно.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин написал президенту письмо, в котором пожаловался на разгул мигрантов и отметил, что проблема стоит так остро, что "локальные конфликты" могут вот-вот вылиться в массовые уличные беспорядки. Baza пишет, что Владимир Путин заинтересовался опасениями главы СК и попросил Совет безопасности разобраться, действительно ли стоит ужесточать законодательство.