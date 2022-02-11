11 Февраля 2022
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Minecraft Майнкрафт (2022) | Фото: InoxyBuild / Pixabay.com

СМИ: Осужденный за "подрыв ФСБ" в Minecraft подросток заявил о желании объявить голодовку

Родственники 16-летнего Никиты Уварова, приговоренного к пяти годам колонии за намерение "взорвать здание ФСБ" в компьютерной игре Minecraft, считают решение суда несправедливым. И не только из-за соотношения тяжести "преступления" и наказания. Их возмущает и тот факт, что двух "сообщников" Уварова, которые содействовали следствию, полностью освободили от ответственности.

"Детки, подрывшие могилку нашему Никите на свободе, а наш ребенок остался. Они дали явки, они оговорили нашего ребенка", - цитирует "7 канал Красноярск" Татьяну, тетю подростка.

"Я кричала в коридоре, я сказала в коридоре, что это позор! Я, конечно, не хотела бы, чтобы кто-то сидел, но это несправедливо. Тогда надо было всем смягчать, — говорит Анна Уварова, мать Никиты, — "Не носи продукты, я объявляю голодовку", - так сказал".

Теги: никита уваров, приговор, подросток, колония, фсб, minecraft, компьютерная игра



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